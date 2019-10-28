Deducible de patrulla es de 50 mil pesos

La Policía Preventiva Municipal informó que se busca que la patrulla que resultó afectada en un aparatoso choque el pasado fin de semana sea catalogada como pérdida total; sin embargo ya dependerá del ministerio público.

Ramón Pope Marín contralor interno de la corporación, informó que el accidente se registró en el cruce de avenida Carranza con Román Cepeda.

Indicó que la unidad afectada es la 2546 la cual se desplazaba en vía libre sobre Román Cepeda de norte a sur.

Comentó que al llegar al cruce con avenida Carranza se impactó contra una pick up Dodge Ram color roja la cual era conducida por una persona en estado de ebriedad.

Señaló que toda la parte frontal de la patrulla quedó dañada, por lo que el caso fue turnado ante el ministerio público de asuntos viales. Refirió que la carpeta de investigación se sigue integrando, por lo que no se ha resuelto el caso de momento.

Argumentó que lo que se busca es que la unidad sea catalogada como pérdida total, ya que los daños fueron en la defensa, tumba burros, parilla, focos, cobre, polveras y principalmente en el motor.

Manifestó que de acuerdo al seguro de la patrulla, el deducible marca que son alrededor de 50 mil pesos, además del costo de la reparación si es que tiene arreglo.

Mencionó que ya será decisión del ministerio público si se determina que si es pérdida total la unidad de la corporación que resultó afectada en el choque.