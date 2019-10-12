Deja caos frente frío número 4

El ingreso del frente frío número cuatro, provocó accidentes automovilísticos, hubo árboles y postes caídos, además de daños leves en viviendas en Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila.

El fenómeno generó rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros y lluvias ligeras la mañana de este viernes, sorprendiendo a cientos de personas que pasaron por alto la información de los boletines oficiales del Centro de Prevención de Desastres.

Uno de los choques ocurrió en la “Ribereña” entre Piedras Negras y Guerrero, cuando un tractocamión se impactó con un caballo.

El chofer Julio Sánchez salió ileso del accidente; el equino murió por el fuerte impacto.

Otro choque más fue protagonizado por el conductor Eugenio García, quien a bordo de un camión de Transportes Millenium se estrelló contra una troca silverado 2017, conducida por David Olivares.

Según el parte policíaco, el accidente se suscitó en el camino a las Maravillas, a la entrada de los “Yonques” y bulevar República.

Sergio Balbuena de Protección Civil confirmó la caída de árboles y postes.

Agregó que desde temprana hora personal de la dependencia realizó recorridos por la ciudad para apoyar a los ciudadanos en casos de emergencias.

Uno de los árboles cayó sobre un vehículo estacionado en la calle, en la colonia Central.

Bomberos recibió reportes de árboles derrumbados en diversas colonias.

Los fuertes vientos provocaron apagones en semáforos, encharcamientos, y caída de techos de lámina.