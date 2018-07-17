Dejan sin camiones rutas urbanas

Debido a la baja de pasajeros por el período vacacional, se permite reducir el número de camiones en cada ruta urbana, afirmó Luis Gómez Zermeño, director de Servicios Concesionados.

Cuestionado sobre la tardanza de las unidades en rutas como las 4 y 5, así como la 3, 6 y 7, dijo que es porque no hay tanto pasaje en estas fechas.

Sin embargo en redes sociales continúan las quejas ciudadanas contra los concesionarios y las autoridades.

“Dijeron que todo iba a cambiar y nada”, afirma Doña Teresa Salcedo, quién aguantó más de una hora esperando un camión que la lleva a su casa en el Ejido Piedras Negras.

Gómez Zermeño explicó que en temporada normal se exige el cumplimiento de las 12 unidades en cada ruta 4 y 5 por ejemplo, y 3 en las rutas 6 y 7.

“Vamos a hablar con los concesionarios para que cumplan con el mínimo de las unidades permitidas, que no se estén aprovechando para meter menos camiones de lo permitido”, se comprometió.

En Piedras Negras son 74 camiones los que dan servicio en 10 rutas, el 85 por ciento son propiedad del concesionario Arturo Ibarra.

Cabe recalcar que las unidades dejan de circular a las 7:30 de la tarde, por lo que la movilidad de la ciudad después de las 8 de la noche se ve imposibilitada.