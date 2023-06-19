Dejan sin luz a más de 3 mil familias onda de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La intensa onda de calor que se registra en Piedras Negras a afectado a más de 3000 mil familias, al quedarse sin luz, durante mas de 4 dias, por el sobrecalentamiento de los transformadores.

Fueron alrededor de 10 colonias las que se quedaron sin luz, por más de 3 días, entre ellas, Tierra y Esperanza, Buena Vista Sur y Norte, La Bravo, Año 2000, ISSSTE, Villas del Carmen entre otras, mismas que han sido atendidas por personal de CFE, sin embargo aún hay tres sectores con fallas eléctricas.

Doña Chayito y su amiga, vecinas de la colonia ISSSTE mencionaron que desde este jueves se quedaron sin luz más de dos cuadras de su sector, "primero trono el transformador y los de CFE lo cambiaron, pero a las horas empezó a chorrerar aceite y se lo llevaron para reponerlo hasta el domingo, todos los vecinos nos tuvimos que ir con familiares y algunos se tuvieron que quedar en la casa soportando el calor",

Los señores Juan Dominguez y Ana Ramos, vecinos de la colonia Buena Vista Norte, mencionaron que apenas este lunes por la mañana les conectaron las luz después de seis días soportando las intensas temperaturas en el patio común de la vecindad en la que viven alrededor de 10 familias, las que perdieron todo lo que tenían de comida.

Esta onda de calor seguirá afectando gran parte de la zona norte del Pais y el Estado, con temperaturas de 45 y sensaciones térmicas de 55 en zonas serranas y desérticas sin posibilidades de lluvias hasta el momento, las que se mantendrán durante esta semana y la próxima.