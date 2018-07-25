Dejan tirada la obra del Puente II

La construcción de dos carriles para la Industria Automotriz certificada en el Puente Internacional II, no se terminará este año, debido a que las empresas “Blau Group” y Techa, dejaron abandonadas la obra y, no se puede licitar hasta que concluya el litigio o lo autorice la Secretaría de Hacienda.

Itandehui Aragón de Obras Públicas afirmó que las empresas no cumplieron y eso obliga como ejecutores a entablar una recisión de contrato, que es lo que procedió.

Agregó que el abandono fue avalado por las áreas Jurídica y de Contraloría, para cobrar las fianzas que dejaron en garantía, que es una del 10 por ciento por incumplimiento y otra del 100 por ciento que es el monto del anticipo para recuperar.

La obra tiene un costo total de 31 millones de pesos.

El avance que dejaron “Blau Group” de Monterrey y “Techa” de Zacatecas, es del 35 por ciento, que incluye estacionamiento, un área central a lo largo de la ruta fiscal donde va la fibra óptica y los carriles dentro del Puente II.

Con respecto a si concluirá este año o no la obra, dijo que todo depende del proceso, si Hacienda determina que se puede terminar en tiempo y forma, inmediatamente se vuelve a licitar.

La obra es el resultado de la demanda de agentes aduanales, transportistas, empresarios y autoridades.

El propósito es contar con dos carriles certificados para las exportaciones, es decir que de cada 100 tráiler que crucen, solamente se revisarían a dos, y 98 tendrían luz “verde”.