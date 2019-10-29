Delincuentes le rezan a San Judas Tadeo

Por años, San Judas Tadeo mejor conocido como el “Santo de las causas difíciles”, ha sido identificado como el protector de los delincuentes.

Incluso en esta frontera, quien portara una medalla o una imagen del Santo Patrono en sus automóviles, fue duramente perseguido por las corporaciones de seguridad.

El padre Armando Renovato, vicario de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aprovechó el domingo de misa para recordar a los feligreses en su homilía, quién fue San Judas Tadeo, a propósito de la celebración de su día este 28 de octubre.

Explicó que se trata de uno de los santos más populares y queridos entre la comunidad católica, debido a los numerosos favores que otorga a sus devotos.

Fue uno de los discípulos de Jesús de Nazareth y parte del grupo de los Doce Apóstoles, incluso se le menciona como hermano de Jesús en los Evangelios.

Son miles de personas que afirman haber recuperado su salud, gracias a los rezos y peticiones que le hicieron.

Como “Santo de las causas difíciles” ha sido un refugio espiritual para los delincuentes.

Ayer lunes, el padre Renovato celebró junto a cientos de nigropetenses, el día de San Judas Tadeo, en la capilla ubicada en el barrio del mismo nombre, en la colonia Mundo Nuevo.

Tanto en misa como en las fiestas, se observó la devoción de los católicos por este Santo.