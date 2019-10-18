Denuncian abandono en área de juegos

En pésimo estado mantienen las autoridades los juegos infantiles instalados en la colonia Lázaro Cárdenas, por la calle Emiliano Zapata esquina con calle Miguel Garza.

Animales ponzoñosos hay entre la maleza crecida, donde se encuentran los juegos y se corre el riesgo de que alguna araña o alacrán, pueda picar a un niño cuando se encuentren en el lugar; así lo declaró Don Mario Arzola.

“Existe temor de que cuando vienen nuestros hijos o nietos a jugar aquí a los jueguitos infantiles, puedan sufrir un accidente debido al mal estado de los columpios, o sube-baja, los cuales se encuentran cubiertos por la maleza”, insistió el entrevistado.

Agregó que los niños no miden las consecuencias y se suben para jugar, pudiendo uno de ellos ser picado o mordido por algún animal ponzoñoso.

Juegos infantiles, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas por la calle Emiliano Zapata y Miguel Garza.