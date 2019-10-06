Depreda río y le trabaja al Municipio

Materiales San Rodrigo SA de CV de Piedras Negras es la empresa que extraerá 725 mil 267 metros cúbicos de material pétreo en el cauce del Río San Rodrigo en una superficie de 26.4 hectáreas durante los próximos cinco años.

El permiso se lo otorgó la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Gobierno Federal, paradójicamente encargada de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en el territorio nacional.

La empresa local cuyo representante legal es Saúl Rodríguez Martínez, fue contratada por la actual Administración Municipal para pavimentar las calles y bulevares de Piedras Negras.

El permiso ampara a Materiales San Rodrigo para explotar la grava, caliche, piedra bola y arena del lecho del río y sus márgenes.

La concesión abarca del 18 de octubre de 2018 al 22 de julio del 2019, bajo la clave 05C02018MD085.

El ambientalista Waldo Terry, calificó dicha autorización, como una decisión fuera de toda razón, que denota la falta de conocimiento del servidor público federal que firmó el permiso, sobre todo porque se trata de un área de restauración protegida por el Gobierno del Estado, luego de la lucha por años de activistas ambientales denunciando las extracciones ilegales de material pétreo en márgenes de ríos y arroyos.

“No estamos en contra del crecimiento urbano y de vialidad o de la Industria, que son quienes demandan este mercado, ni tampoco en contra de inversiones. Lo que nos importa es que no se siga con esta explotación”, manifestó el ambientalista.

Sostuvo que la piedra juega un papel importante en el ecosistema del río, pues luego de ser arrastrada por los cauces desde las sierras, llega al mar para formar playas y evitar que el agua “se coma” el territorio.

Waldo Terry, ambientalista.