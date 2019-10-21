Desaíran ciudadanos puentes peatonales

En auténticos toreros se ha convertido la ciudadanía nigropetense que prefiere “torear” los automóviles antes que utilizar los diferentes puentes peatonales que existen en la ciudad.

Y en ocasiones, si son arrollados por un conductor y el accidente no pasó a mayores, de todas maneras, buscan una fuerte indemnización a pesar de que fue su responsabilidad no haber utilizado el puente peatonal.

Por el bulevar Mendoza Berrueto se encuentran dos puentes peatonales importantes, uno frente a la tienda comercial Soriana, y que se conecta con la calle del hospital del ISSSTE, y el otro se ubica en el Seguro Social, donde se han visto hasta grupos de varias personas, que se exponen a ser arrollados por algún automovilista.

Fermín Estrada, chofer de un eco-taxi, al ser entrevistado, señaló que el bulevar Mendoza Berrueto es una vía donde los automovilistas llevan la preferencia, pero de repente tiene que frenar en seco, debido a que sale uno o más personas que intentan cruzar del Seguro Social a la acera de enfrente, sin utilizar el puente peatonal.

Silvia Jiménez, acompañada de su hija Sandra Jiménez, originarias de Múzquiz, señalaron que ellas si utilizaban el puente peatonal para evitar un accidente, ya que vienen desde aquella comunidad para recibir la atención médica, y es preferible usar el puente que exponerse a un accidente automovilístico que pueda pasar a mayores.