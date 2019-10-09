Desaparece un enfermo mental

Miguel Ángel Méndez López de 37 años, fue reportado como desaparecido en días pasados, luego de salir de su domicilio en el sector Lázaro Cárdenas, hasta el momento no ha sido posible lograr su localización, dentro de los datos proporcionados por la familia, se tiene que padece de sus facultades mentales.

Sofía Menchaca Ministerio Público de la Sub Procuraduría de Personas Desaparecidas, informó que se presentó a comparecer Mauro Fidencio Méndez López.

Indicó que su hermano salió de su casa ubicada sobre la calle Miguel Hidalgo en la colonia antes mencionada en días pasados y ya no regresó.

Señaló que de inmediato se tomó el reporte para integrar la carpeta de búsqueda y realizar las primeras investigaciones.

Comentó que la persona padece de sus facultades mentales, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Refirió que la mesa de búsqueda está trabajando ya en el caso, con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Argumentó que ya lleva cinco días desaparecido, por lo que la búsqueda continúa realizándose para poder dar con su paradero.

Manifestó que se han pedido informes a corporaciones policiacas a fin de detectar si pudo ser detenido o apoyado en algún traslado.

Mencionó que también revisarán si pudiera estar internado en un Hospital de la localidad, el Ministerio Público se mantiene al pendiente de la información que vaya surgiendo para entrevistarse con personas que lo pudieran haber visto.