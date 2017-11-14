Desaparecen delito de resistencia a particulares

Policías y la Fiscalía deberán apegarse al nuevo Código Penal sobre la desaparición de la figura de resistencia a particulares, que generaba uno de los delitos más utilizados en el Informe Policial Homologado.

La diputada Lariza Montiel y el alcalde Fernando Purón Johnston, coincidieron que lo que se busca es que no haya abusos y se protega a los ciudadanos, además que los policías recubren la credibilidad y se tenga una sociedad más en paz.

“La resistencia a particualres dejará de ser un delito en si mismo”, agregó la diputada local.

La medida entrará en vigor dentro de dos semanas más en todo el estado.

Señaló que si el ciudadano se opone a una detención y avienta golpes, el delito por el cuál está detenido será por lesiones.

Sin embargo en las detenciones, la Policía tendrá que justificar frente a las autoridades jurisdiccionales esa detención legalmente, lo que generará falta de credibilidad por parte de las auntoridades de procuración de justicia y judicial.

En ese sentido el alcalde afirmó que serán más garantías para los ciudadanos.

“Es decir, las personas tendrán que ser puestas a disposción del MP por otro tipo de delitos más específicos que estén cometiendo”.

Sin embargo, se preguntó si una persona llama al 911 y dice que alguien lleva 10 horas parado en la acera frente a su casa y llega la Policía y lo detiene y no le encuentra nada, qué delito se va a poner en el IPH.

Al final de cuentas, sostuvo, es más garantía para los ciudadanos.”.