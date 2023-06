Desata confusión nuevo sistema de parquímetros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Diversas son las quejas de usuarios que utilizan los parquímetros instalados en el primer cuadro de la ciudad señalando que no se respeta el tiempo marcado en el reloj ya que son infraccionados mediante un Aviso de Adeudo de Infracción.

"evite que su vehículo sea inmovilizado con el apoyo del departamento de policía municipal", se lee en la nueva papeleta.

La situación ha provocado temor entre los usuarios que se ven orillados a realizar el pago señalado, aun sin tener un adeudo por multas de parquímetros, y hasta el momento ninguna autoridad ha dado declaraciones al respecto.

María Luisa usuaria frecuente de dichos parquímetros ubicados en la calle padre de las casas en la zona centro comentó que fue infraccionada por una cantidad de 263 pesos refiriendo que no había concluido el tiempo del reloj.

"Alcance al guardia de los parquímetros y al expresar mi queja de que no se había terminado el tiempo me dijo que no era una infracción como tal, sino que es un aviso porque tengo adeudo por multas atrasadas, estoy segura que no tengo pendientes multas" refirió la dama afectada

Realizó el pago correspondiente al "Aviso de adeudo de infracciones" que señalaba la cantidad de 263 pesos esperando que no se vuelva a repetir dicha situación ya que de acuerdo al sistema en las oficinas de parquímetro no se encontró antecedente de multas pendientes.