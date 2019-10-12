Descarrila vagón de tren con semillas

NAVA, COAH. Alrededor de mediodía ocurrió un descarrilamiento de vagones propiedad de FERROMEX a la altura de Río Escondido.

Lo anterior fue entre una empresa de tarimas y el parque de diversiones Persaventura y de acuerdo a las primeras versiones, no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros.

Personal de FERROMEX manejó el accidente con total hermetismo, por lo que ellos mismos tomaron el control de la situación que provocó incertidumbre y curiosidad entre los vecinos del sector.

Según los reportes de los elementos policiacos de la Delegación V. Carranza que acudieron al lugar a tomar conocimiento, sólo fue el susto y no hubo más daños qué lamentar.