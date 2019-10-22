Desconocido abusa de joven de 18 años

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se realizan investigaciones sobre una supuesta violación cometida en agravio de una joven, los hechos se suscitaron en el sector Acoros.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento la mañana del lunes de un reporte de violación.

Los policías del estado se trasladaron a un domicilio ubicado sobre la calle Mar Adriático en donde se entrevistaron con una persona del sexo femenino de 18 años.

La joven dijo que un sujeto se metió a su casa en horas de la noche y la violó para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal trasladaron a la víctima con el médico legista para que la valorara y confirmara la violación.

Las investigaciones se están realizando de momento, por lo que una vez que se confirme dicho delito se formalizará la denuncia correspondiente.

Por lo pronto se están recabando medios de prueba y testimonios a fin de establecer si la violación fue consumada para poder abrir una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público en la unidad de atención temprana.

En cuanto al presunto responsable se está trabajando en la obtención de datos característicos los cuales serán proporcionados por la joven.

Por su parte se le canalizará al área de atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado para que reciba apoyo psicológico.