Desde temprana hora ciudadanos acuden a votar en la zona noroeste de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Ciudadanos de los sectores de la zona noroeste de la ciudad acuden desde las siete de la mañana a las casillas instaladas para participar en esta jornada electoral.

En su mayoría personas mayores son los que encabezan estás largas filas, cumpliendo con su compromiso.

Casillas ubicadas en planteles educativos como el jardín de niños José María Morelos y Pavón ubicado en el fraccionamiento Los Montes así como la primaria Coronel Manuel Maldonado ubicada en el Ejido Piedras Negras son los que cuentan con mayor concentración de lista nominal iniciaron parcialmente su jornada electoral alrededor de las 8:30 am.

En cambio las casillas instaladas en la secundaria Alberto Salinas Carranza no contaba con todo el personal, dos casillas iniciaron jornada con tres funcionarios únicamente, dando arranque a esta jornada a las nueve de la mañana.