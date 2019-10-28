Desmiente Fiscalía secuestro de mujer

La Fiscalía General del Estado desmintió la versión de un supuesto secuestro en agravio de Adela Zavala Morales quien fue en un principio reportada como desaparecida, ya fue localizada y declaró que se fue por voluntad propia por situaciones personales.

En redes sociales durante este fin de semana circuló información sobre la desaparición de esta persona con domicilio en el sector Morelos.

Daban a conocer que había salido a bordo de un automóvil Pontiac G6 color verde con placas del estado de Texas.

Así mismo se informaba que viajaba en la unidad con personas desconocidas, por lo que presumían había sido secuestrada o privada de su libertad.

Después se informó que había retirado dinero en efectivo en el municipio de Nava y que luego cruzó la antigua garita del kilómetro 53.

Sin embargo, en ningún momento se levantó reporte o denuncia en la Sub Procuraduría de Personas Desaparecidas.

El caso llegó hasta la Fiscalía General del Estado, por lo que de inmediato elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron con las indagaciones.

Horas después de las publicaciones en redes sociales, se logró contactar con Adela Zavala Morales quien comentó que se fue por voluntad propia, por lo que era mentira que fuera secuestrada o privada de su libertad.

La labor de investigación que se realizó por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, permitió dar con su paradero y desmentir su supuesto secuestro.

Afortunadamente la dama se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud, por lo que la familia en Piedras Negras fue informada de inmediato.