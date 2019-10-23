Destaca Miguel Riquelme estrategias de seguridad

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, defendió la inversión que sigue haciendo en el tema de seguridad pública, que aseguró blinda a Coahuila contra la delincuencia organizada y evita percances como los ocurridos en Culiacán.

En gira de trabajo por la Región Norte, anunció la construcción de un Mega Cuartel Militar en Ciudad Acuña, con inversión de 200 millones de pesos y hogar para 600 soldados.

Este regimiento se suma a los 3 Mega Cuarteles y 8 bases militares.

“Créanlo que ha valido la pena esta inversión, porque la seguridad no se cambia por nada y nadie quiere que regresen aquellos tiempos. Entonces se invierte en seguridad para estar bien, para que haya tranquilidad, inversiones, empleos y economía”, sostuvo.

Riquelme Solís dejó claro que en Coahuila hay gobernabilidad, y una estupenda suma de esfuerzos con el Ejército y todas las corporaciones de seguridad.

En ese sentido declaró que en Coahuila se construyen hogares para los militares y sus familias, y cuando son llamados a otras partes del país, siempre regresan con su gente.

“Ese día en Culiacán había 350 militares. En el Estado hay permanentemente arriba de 3 mil efectivos, y 6 mil en total cuando no tienen que salir a otras misiones”, detalló.

“Eso es lo que nos distingue de otras entidades federativas y por ello vamos a seguir invirtiendo en seguridad”, concluyó.

Finalmente, no descartó el tema de la construcción de una base naval en Ciudad Acuña, al término de su sexenio.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.