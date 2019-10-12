Destroza caballo con pesada unidad

Tremendo susto se llevó el chofer de un tráiler al impactar a un caballo que se atravesó a su paso sobre la Carretera Federal 2, el animal quedó destrozado y la pesada unidad resultó con daños cuantiosos tras el impacto.

La Policía Federal División Caminos informó que se reportó la mañana del viernes un accidente a la altura del kilómetro 142 entre el ejido El Saucito y el municipio de Guerrero.

Una unidad de la corporación se trasladó hasta el lugar para atender el reporte, a un costado de la carretera se encontraba un tráiler dañado debido a un accidente.

Elementos de la Policía Federal División Caminos se entrevistaron con Julio Alberto Sánchez Rodríguez de 45 años.

Informó que iba conduciendo un tráiler sobre la carretera federal 2 cuando repentinamente se le atravesó un caballo.

Indicó que no pudo maniobrar para esquivarlo, impactándolo con la parte frontal para después salirse del camino.

La unidad es un Kenworth blanco, con número económico 42 de la empresa Transportes Flethsa de ciudad Acuña y se trasladaba de Piedras Negras a Monterrey.

Desafortunadamente el caballo quedó destrozado con el impacto y la parte frontal del tráiler terminó llena de sangre.

Fue necesario realizar maniobras con una grúa grande para retirar la pesada unidad, la cual sufrió también daños en el tanque del combustible mismo que estaba derramando.

La Policía Federal División Caminos se hizo cargo del accidente, por lo que se indagaría a quién pertenecía el animal.