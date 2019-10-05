Detecta CDHEC anomalías en el CERESO local

Tras la verificación a los Centros de Readaptación Social (CERESO) varonil y femenil de Piedras Negras, por parte de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), indicaron a través de comunicado que hay observaciones que podrían recaer en recomendaciones para las autoridades que corresponda.

Aunque destacaron que “las evidencias recolectadas en las inspecciones de hoy (3 de octubre), descartan autogobierno, destacando que las condiciones de organización y logística al interior de ambos CERESO son evidentemente diferentes, en forma positiva, a las que históricamente fueron señaladas”.

Pero aseveraron que “si hay observaciones que se formularán en su oportunidad, previo diagnóstico integral, mediante una recomendación respecto a mejoras a realizar en ambos centros penitenciarios”.

A estas inspecciones acudió el pasado 3 de octubre el presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, y un grupo de colaboradores, como parte de las acciones que realizan para vigilar los derechos humanos de los reclusos.

Indicaron que ya se realiza el procesamiento de documentación, información y testimonios levantados dentro de los lugares para integrar el informe y las observaciones que podrían derivar en recomendaciones.