Detectan vecinos a abuelos en abandono

El coordinador regional del DIF Coahuila, Valente Eleazar Chávez Reyes, pidió a la población informar a la dependencia casos de adultos mayores en abandono para acercar apoyo y formar redes de apoyo entre vecinos.

Dijo que ya cuentan con 258 abuelitos detectados en estado de vulnerable soledad y al momento, una red de 15 vecinos responsables que los apoyan para llevarles despensas y programas que son otorgados por el Gobierno del Estado.

Detalló que estos vecinos son los que hacen la denuncia y al comprometerse a ayudar a los adultos mayores, también se les otorga una despensa para que puedan continuar llevando beneficios a los abuelitos que no tienen familiares para atenderlos.

Entre los apoyos que ofrece el DIF a los adultos mayores incluye el alimentario con despensas y comedores para comidas calientes, también consulta médica, aparatos ortopédicos, asistencia social, pláticas y más.

Recordó que en Piedras Negras hay familias que suelen emigrar a otras regiones o Estados Unidos y pierden contacto con sus padres o abuelos sin enterarse cuando se enferman, quedando desvalidos y altamente vulnerables.

Adultos en abandono.