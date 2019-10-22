Detienen a sabinense con 26 kilos de heroína

Alejandro Fernández Duque, originario de Sabinas, fue arrestado por agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con 26 kilogramos de heroína.

El coahuilense cruzó por el Puente Internacional Dos de Piedras Negras, Coahuila, hacia Eagle Pass, Texas.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Inmigración, Fernández Duque conducía un Dodge Avenger modelo 2007, y el agente asignado en la caseta lo envió a segunda revisión.

Allí se detectaron varios paquetes de heroína ocultos en el interior del compartimiento.

Los agentes de Aduana entregaron al sujeto a oficiales del Sheriff del Condado de Maverick.

El sheriff Tom Schmerber informó que el conductor fue traslado a la cárcel estatal, junto con la droga y el automóvil.

Al detenido se le fijó una fianza de 12 mil dólares para recuperar su libertad.