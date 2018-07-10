DIF ofrece cursos de verano

Cientos de estudiantes aprovechan el receso escolar en Campamentos de Verano en Centros Comunitarios, Centro Acuático, Museos y DIF municipal, este verano.

María de Jesús Ramírez, directora de Desarrollo Social, dijo que aún hay espacio para cursos y talleres gratuitos en estos lugares.

Por ejemplo, en los Centros Comunitarios en la Presidentes, San Anselmo y en la Casa de las Artes, se llevan a cabo cursos de pintura, dibujo, guitarra y manualidades.

Dijo que algunos Campamentos concluyen este 27 de julio, pero otros seguirán abiertos.

Por ello, exhortó a los padres de familia a que acudan a los edificios antes mencionados y soliciten información.

En el Centro Acuático se están impartiendo clases de natación y clavados, y terminan este 20 de julio.

Explicó que el propósito de dichas actividades, es mantener ocupados a niños y jóvenes durante las vacaciones.