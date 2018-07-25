Difícil que por autobús lleguen migrantes hasta la frontera

Piedras Negras, Coah. - La migración ilegal, principalmente de centroamericanos, son los que utilizaban el servicio de autobuses de Piedras Negras hacia la frontera de Nuevo Laredo, o viceversa, por ello solo se manejan tres salidas vespertinas a este destino.

Además, esta ruta fue impactada por el incremento de la violencia en el estado de Tamaulipas y en algunos de sus municipios como Nuevo Laredo, incluso fue suspendida la operación de autobuses durante dos semanas, esto en el mes de marzo.

Por recomendación de las autoridades se decidió no utilizar dicha carretera y hacerlo mejor por Monclova, explicó Ismael González Martínez, encargado de Grupo Senda, principal línea que opera en la Central de Autobuses de Piedras Negras.

Después cambiaron las rutas que van hacia Guadalajara y Ciudad de México que pasaban por Nuevo Laredo, se manejan ahora por Monclova y manejan tres corridas vespertinas.

Actualmente, en cuestión de seguridad, no hay problema ni reportes a pesar de que se difunde en redes sociales que hay problemas en la carretera federal 2 Piedras Negras-Nuevo Laredo, sin embargo, dijo que no están exentos que en alguna otra ruta utilicen el servicio centroamericanos migrantes que buscan llegar a la frontera.