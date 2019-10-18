Disminuye flujo de migrantes en Piedras Negras

Sí ha disminuido el número de migrantes que han arribado a Piedras Negras en las últimas semanas para solicitar asilo o refugio político en los Estados Unidos, aseguró Héctor Menchaca González.

El enlace municipal con las autoridades de migración de Estados Unidos en Eagle Pass, coincidió con las declaraciones de Paul del Rincón, jefe de la CBP en este cruce fronterizo. Él reveló a comerciantes de Piedras Negras, que, gracias al trabajo de las autoridades mexicanas, se logró reducir el número de migrantes.

Menchaca González indicó, que siguen llegando migrantes extranjeros, sobre todo centroamericanos, pero la cifra ha disminuido con relación a meses anteriores.

Incluso bajó el número de solicitudes de migrantes que solicitan anexarse a una lista de espera, para iniciar de forma ordenada el trámite de asilo político.

Este jueves por la mañana, fueron detenidos 13 personas a bordo de dos vehículos de reciente modelo con placas de Nuevo León, quienes pretendían ingresar a Estados Unidos por el Puente Internacional II., para solicitar asilo.