Disminuyen migrantes originarios de Guanajuato

Debido a la inseguridad que se vive en Guanajuato, el flujo de menores migrantes procedentes de dicho estado ha bajado considerablemente, manifestó el director de Casa YMCA, por sus siglas en inglés de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Rafael Martínez Martínez, quien dijo que ahora es Michoacán quien ocupa los primeros lugares de afluencia.

Agregó que el exceso de vigilancia en Estados Unidos ha ocasionado también una disminución en el flujo, el cual es repuntado por Michoacán, México y Guanajuato, este último había ocupado los primeros lugares en años anteriores.

Añadió que la gran mayoría de menores que buscan internarse de manera ilegal en los Estados Unidos es de 16 y 17 años y principalmente hombres, ya que en los últimos tres meses no se ha atendido a ninguna mujer.

Recordó que en el pasado mes de septiembre se atendieron a 33 menores, por lo que se espera que en estos tres últimos meses del año incremente la afluencia, debido a las temperaturas, las cuales son un factor determinante para no arriesgarse.

Finalmente dijo que el 99 por ciento de los menores que buscan el llamado “Sueño Americano”, es porque busca ser autosuficiente y ayudar a la economía del hogar y de ellos mimos, ya que, al concluir la secundaria en su lugar de origen, no hay más oportunidades de crecimiento.