Disminuyen quejas de empleados

El procurador auxiliar de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, Francisco Xavier Fabela Hernández, dijo que desde este mes de octubre ya se refleja disminución de quejas de trabajadores pues se acerca la entrega de aguinaldos y prestaciones de fin de año.

Indicó que históricamente, los meses de octubre, noviembre y diciembre se mantiene una buena relación entre trabajadores y la empresa presentándose pocas quejas buscando concluir el año laboral, “les interesa terminar bien el año para recibir sus prestaciones”,

Señaló, que atienden en su mayoría asesorías respecto a dudas que tiene el trabajador sobre el aguinaldo, prestaciones por renuncia o despido, Seguro Social entre otros, “manejamos alrededor de tres atenciones diarias, principalmente dudas y orientaciones”.

Si en esta temporada llega a presentarse alguna demanda laboral se debe a que los patrones notificados, no acuden a las citas para atender alguna situación relacionada a lo laboral, pero aseveró que un 90 por ciento llegan a un acuerdo.