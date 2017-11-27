Disminuyó la pobreza en los últimos seis años

Piedras Negras, Coah.- En seis años se logró disminuir la pobreza extrema en Coahuila hasta en un 1.7 por ciento, aseguró Inocencio Aguirre, secretario de Desarrollo Social hasta este jueves 30 de noviembre.

Sostuvo que es el segundo número más bajo del país, y empatado con Baja California Norte, en abatimiento de la pobreza extrema.

Dijo que para abatir dichos indicadores, fue decisiva la estrategia para ubicar a las personas en condición de marginación social, así como la coordinacón para atender los rezagos en alimentación, salud, vivienda, seguridad social y educación.

Cuestionado sobre el 1.7 por ciento que aún vive en pobreza extrema, dijo que son personas que llegan al estado en condiciones complicadas, con poca estabilidad, sin ser necesariamente población flotante.

“Son personas que buscan una oportunidad de mejor vida, y entonces se tiene que ayudar para que de manera rápida se involucren en la prosperidad que hay en el estado.

Finalmente menconó como ejemplo, que pese a lo extenso y lo disperso del territorio Coahuilense, se ocupó el primer lugar en cobertura de energía eléctrica con un 99.63%.