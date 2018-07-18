Docentes de la UPPN llegan a un acuerdo

Cuarenta maestros de la Universidad Politécnica de Piedras Negras firmaron un convenio fuera de juicio sin personalidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje, para recibir su finiquito por rescisión de contrato.

“Básicamente estamos trabajando bajo contrato, entonces se venció y ahora firmamos la baja y nos pagan lo correspondiente a vacaciones y salarios.

“Pero el próximo ciclo escolar volvemos a firmar otro contrato y seguimos trabajando”, comentó la representante del grupo de docentes y administrativos.

Cada maestro recibió en promedio 40 mil pesos por la conclusión del contrato, dependiendo de la categoría y trabajo.

Cada integrante firmó su finiquito ante el representante jurídico del Politécnico.

Sergio Cárdenas de la Rosa, auxiliar de la Junta Local, corroboró que se trata de un juicio normal, en el que existe un contrato laboral y las dos partes están de acuerdo, pero tiene que hacerse de manera formal.

La presencia del grupo de maestros llamó la atención de visitantes, llegaron a la Junta desde las 10 de la mañana y fueron liquidados hasta cerca de las 2 de la tarde.