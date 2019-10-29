Dota el ISSSTE vacunas a las dependencias

El director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez Campos, manifestó que se encuentran apoyando en la aplicación de la vacuna contra la Influenza, la cual se lleva a los domicilios de las personas que no puedan trasladarse a los centros de salud.

"Nosotros como Salud Municipal estamos coadyuvando para la aplicación de la vacuna para la influenza, que sabemos, en esta temporada la incidencia se eleva", explicó.

Indicó que actualmente el ISSSTE es quien les proporciona las dosis para realizar la aplicación, directamente en los hogares de aquellas personas que por causas diversas no pueden asistir a los diferentes centros de salud.

Explicó que existe un programa denominado "médico en tu casa", el cual se está emprendiendo, por lo que se iniciará con la aplicación de esta vacuna.

Finalmente recordó que hay muchos pacientes en estado de salud delicado que no puede salir y trasladarse hasta los hospitales por lo que realiza consultas en los domicilios, por ello se realizó dicho programa, el cual arrancará con la aplicación de las vacunas contra la influenza.

El director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez Campos.