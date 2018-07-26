El aumento al diésel afecta el costo de todos los productos

El aumento al precio del diésel sigue afectando severamente al sector transportista y comercio de Piedras Negras, y consecuentemente a los consumidores.

En diciembre de 2017 el diésel se vendía en Piedras Negras en 17.23 pesos, en julio de 2017 se vende a 20.14 pesos por cada litro, es decir ha subido casi tres pesos en menos de siete meses.

El transportista Manuel González, el comerciante Héctor Rodríguez y el conductor de ruta urbana, Macario Cervera, coincidieron que un diésel más caro terminará impactando a toda la economía.

González dijo que el combustible es utilizado por la mayor parte de la flota de carga en esta frontera y en todo México.

“Lamentablemente los fletes para mover productos y mercancías suben, y eso repercute en la canasta básica”, reconoció Rodríguez, aunque dijo que como comerciantes tienen que bajar costos en algunos productos, para no perder a la clientela”.

Mientras que Cervera, quién conduce un camión de la ruta urbana, se queja porque ahora en vacaciones bajó considerablemente el número de pasajeros.

“Saco 2 mil pesos todo el día, de allí le tengo que echar 1,400 pesos de diésel y lo que sobre nos lo repartimos el concesionario y yo”.