El Escuadrón Vial apoya en forma importante en la seguridad de los alumnos en las escuelas

En la actualidad la plantilla del escuadrón vial, está integrado por 72 ciudadanos dando seguridad y vialidad en más de 52 escuelas y cuando se da de baja algún integrante, inmediatamente se cubre la vacante, comentó el director de Tránsito, Carlos Cipriano Delgado.

El responsable de Vialidad y Tránsito Municipal, dijo que estas personas ofrecen vialidad en los diferentes centros educativos de la ciudad.

Dijo que se han presentado bajas, como lo fue la persona que brindaba vialidad a la escuela Club de Leones, que se retiró por motivos personales.

Señaló que las bajas o vacantes existentes se sustituyen rápidamente por otras personas, para continuar con el compromiso con la ciudadanía.

Agregó que existe falta de personal, pero se está buscando cubrir las vacantes existentes para ofrecer vialidad a todas las colonias de la ciudad.