El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, dio a conocer que Coahuila tiene 160 mil empleos formales y nunca antes se había hecho una inversión tan en grande en un municipio como lo es en Nava, es por eso que el futuro de la Región Norte es hacia Nava.

Dijo que Nava es la Cervecera, pero es también la Termo Eléctrica, es una gran planta que fabrica envases de vidrio, empaques de cartón, es la extracción del carbón y es la producción agropecuaria y un liderazgo en la producción de granos.

Comentó que ahí se llevó una obra histórica, dijo que nunca se había hecho ni tanta promoción económica al lugar, ni había llegado una inversión tan grande, ni tanta inversión pública, como libramientos, plazas, drenaje, pavimentos, electrificaciones.

Señaló que Coahuila cuenta en estos momentos con más de 160 mil empleos nuevos formales, es por eso que el futuro de la Región Norte es hacia Nava, ya que hay una conectividad importante y más cuando se termine el libramiento Nava-Piedras Negras, ya que ese será un corredor industrial seguramente muy fuerte.

Agregó que Nava como el resto de los manantiales, se vio con mucha dificultad en materia de seguridad, los grupos delictivos la cruzaban, amenazaban gente, atacaban, pero eso se ha ido revirtiendo fuertemente y hoy está en paz.