El INE inicia reclutamiento y selección de supervisores y capacitadores electorales

A partir del primero de diciembre se iniciará la recepción de documentos de los interesados para cubrir 21 plazas de supervisores electorales y los 134 capacitadores asistentes electorales, así lo dio a conocer el vocal ejecutivo del INE en esta ciudad, José Juan Becerra Pineda.

Dijo que se estarán contratando 21 supervisores electorales y 134 capacitadores asistentes electorales, que van a estar apoyando las tareas que realiza la junta distrital ejecutiva, visitando a los ciudadanos que estarán formando parte de las mesas directivas de casillas.

Señaló que es una figura muy importante, ya que es quien tiene contacto con la ciudadanía y es la figura a través de la cual la ciudadanía también tiene contacto con el Instituto Nacional Electoral.

Comentó que estarán distribuidos en los municipios que corresponden al distrito número uno, Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Morelos Y San Juan de Sabinas.

Agregó que ahorita ya se lanzó la convocatoria y será el primero de diciembre cuando se inicie con la recepción de la documentación de las personas que estén interesadas en formar parte de este reclutamiento.