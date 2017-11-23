Elección en la Facultad de Administración de la UAdeC

Trecientos Estudiantes y catedráticos de la Facultad de Administración y Contaduría de la UAdeC, elegirán hoy de entre Gerónimo Júarez y Verónica Villareal, a su nuevo director.

El actual dirigente, Gustavo Rojo Ayala, declinó finalmente reelegirse por otro período de tres años, aduciendo cuestiones familiares y de salud.

Rojo Ayala, señaló que solo habrá votaciones para director hoy jueves, y el ganador convocará a elecciones para nombrar al nuevo Consejo Directivo escolar, que debe ser integrado por 4 alumnos y 4 catedráticos.

Ayer mismo, durante la noche, los dos candidatos comenzaron a retirar la propaganda ubicada dentro y en el exterior del plantel.

Las votaciones serán sancionadas por personal del área de Fiscalización de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC).

Rojo Ayala, sostuvo que apoyará al nuevo director, y que continuará en el plantel como docente hasta su jubilación.

Verónica Villareal es la otra contendiente.