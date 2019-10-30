Elegirán en el PRI a dirigente estatal

Raúl Vela Erhard, secretario general del PRI en Piedras Negras, confirmó que este 10 de noviembre tendrán elección interna para elegir a su dirigente estatal, así como a consejeros municipales y estatales, de acuerdo a convocatoria emitida a nivel nacional.

Hasta este martes, el Comité de Procesos Internos llevaba un registro de alrededor de 400 militantes, con dos o tres candidatos a consejeros por colonia.

Vela Erhard explicó que la votación se llevará a cabo el 10 de noviembre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y aunque habrá resultados preliminares, será el 12 de noviembre cuando se conozcan los resultados oficiales.

En Coahuila se elegirán 325 consejeros estatales, y 2 mil en los Municipios, además de 5 nacionales.

“Se trata de la revocación de consejeros en todo el Estado, además se elegirá a la dirigencia estatal”, reiteró el dirigente local.

Agregó que serán solo militantes.

Ayer, el profesor Baltazar Garza Guerra y Sarita Mijares, de Procesos Internos, seguían registrando candidatos de todas las colonias.

Destacar que hay una gran efervescencia por participar en este proceso interno.

Baltazar Garza Guerra y Sarita Mijares en el registro de candidatos.