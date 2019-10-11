Elementos de Fuerza Coahuila abaten a civil armado

Un muerto fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Coahuila y civiles armados, los hechos se suscitaron sobre una brecha en el municipio de Guerrero.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, dio a conocer que alrededor de las 2 de la tarde se registró un ataque a balazos hacia policías del estado.

Elementos de Fuerza Coahuila efectuaban un recorrido de prevención y vigilancia sobre una brecha de terracería ubicada a la altura del kilómetro 88.

A unos 800 metros de la carretera federal 2, cuatro sujetos que estaban escondidos entre los arbustos dispararon en contra de los uniformados.

Los elementos repelieron la agresión logrando abatir a uno de los civiles armados.

Los otros tres huyeron corriendo entre el monte y a pesar de un rápido despliegue no fue posible lograr su detención.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos acordonándose el área para fijar el lugar donde quedó el civil abatido.

Posteriormente se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense de Piedras Negras para practicarle la autopsia.

Al momento se desconoce la identidad del hombre abatido, por lo que se están efectuando las investigaciones correspondientes.