Elevan derrama nuevas empresas

Piedras Negras, Coah.- Con la llegada de nuevas empresas y aumento de las fuentes laborales, esto se verá reflejado en una mayor derrama económica para la temporada decembrina.

Hay certidumbre laboral con amplias oportunidades de empleo, lo que se verá reflejado en una ciudad próspera, dijo el líder sindical del CTM, Leocadio Hernández Torres.

Enfatizó que el crecimiento del mercado laboral es benéfico para el trabajador, por la competencia que se genera en la demanda de mano de obra que se ve reflejada en mejores salarios.

Indicó que la generación de empleo mejora la calidad de vida del trabajador, y que se verá reflejado en toda la comunidad, permite que haya flujo de circulantes y mayor oportunidad de desarrollo.

Confió que con la nueva administración municipal y estatal continúe la dinámica, con la llegada de nuevas empresas del sector manufacturero e industrial a Piedras Negras para el próximo año.