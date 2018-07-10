Emite IMSS recomendaciones para evitar proliferación de dengue

El estancamiento de agua es la primera causa de proliferación del mosco cuya picadura trasmite el dengue, por lo que se recomiendan medidas preventivas para evitar convertirse en víctima de esta enfermedad que provoca fiebre, dolor intenso de cabeza, de huesos, ojos, náuseas y vómitos, entre otras manifestaciones.

El especialista en epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ciro Francisco Serrano Sobal, revela que de los dos tipos que hay de este padecimiento, el más común, coloquialmente es llamado “trancazo” o “fiebre quebrantahuesos”; el segundo es el hemorrágico.

Entre otros síntomas, que aparecen después de un periodo de cuatro a siete días de haber recibido el piquete, se encuentran erupción en la piel, comezón, falta de apetito y dolor abdominal. En casos graves se adiciona sangrado, convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa.

Por otra parte explica que las acciones preventivas se centran en evitar la proliferación del mosco y para ello es necesario eliminar todos los recipientes donde sea factible de acumularse el agua de lluvia, desechar diariamente la basura, lavar constantemente contenedores como tinacos y cisternas, utilizar larvicidas que eliminen las crías del mosco; en general mantener la casa y los alrededores en óptimas condiciones de higiene.

Utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, no exponerse a las picaduras, usar repelente, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, son otras sugerencias que se promueven.

Ante la aparición de manifestaciones de la enfermedad, es necesario acudir al médico para que se realicen los exámenes correspondientes y se determine el mejor tratamiento a seguir; dejar de lado la automedicación que, lejos de beneficiar, puede causar más problemas.

Guardar reposo y tomar suficientes líquidos, son de las primeras recomendaciones médicas para lograr una recuperación exitosa.

La temporada de precipitaciones pluviales ya inició y con ello las posibilidades de estancamiento de agua por lo que es muy recomendable sumarse a las medidas de prevención en beneficio de toda la familia, finaliza.