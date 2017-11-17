Emite IMSS recomendaciones para hacer deporte

Correr por calles con subidas y bajadas, bordos, banquetas o irregularidades de inclinación, no es una opción viable para las personas, ya que esto provoca en las rodillas un impacto severo que a decir del especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila, equivale al golpe de un mazo.

El traumatólogo y director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Ricardo Arturo Covarrubias del Bosque, comenta que las rodillas suelen ser las más afectadas al practicar estos deportes, y aunque tienen su mecanismo de protección mediante el líquido sinovial –encargado de nutrir el cartílago-, el impacto que se general al pisar, hace que éste se acumule y provoque hinchazón y dolor.

Si bien, correr es una de las actividades en las que más calorías se queman, existen otros, como la natación, que no generan impacto agresivo; caminar también es una buena opción, y sugiere comenzar con 15 o 20 minutos diariamente y a ritmo moderado; el ciclismo es otra recomendación que se puede ejecutar al menos tres veces a la semana durante media hora.

Abunda que no importa el tipo de deporte que se desee practicar, la clave es realizarse en el área y con el calzado adecuado, de ahí que exhorta a los interesados a asesorarse con especialistas y no dejarse influenciar por personas que no tiene la experiencia o los conocimientos profesionales.

Imprescindible también es fortalecer los músculos, esto ayudará a que soporten el impacto generado al hacer cualquier ejercicio. Un sencillo y práctico método que puede hacerse incluso sentado, consiste en levantar las piernas durante cinco segundos de manera intercalada y repetir el movimiento varias veces.

Quienes prefieran el atletismo o sea la única alternativa para hacer deporte, deben practicarlo en una pista de tartán u optar por utilizar una caminadora elíptica para disminuir el impacto en la superficie y reducir el traumatismo local.

Finalmente, invita a los pacientes que deseen iniciar con la práctica de alguna actividad física, acudan con su médico familiar, mismo que determinará si la persona está en condiciones óptimas y brinde recomendaciones para evitar lesiones.