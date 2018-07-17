Empiezan días más calientes del año y con ello riesgos a la salud

Piedras Negras, Coah.- La canícula es el período en el que la tierra está más cerca del sol, por ende la intensidad del calor incrementa, que de no cuidarse conlleva a desenlaces negativos como insolaciones, deshidrataciones, enfermedades de la piel, descompensaciones y golpes de calor.

Los 40 días más calientes del año que se conocen como “canícula” comenzaron el sábado 14 de julio, lo que hace necesario redoblar acciones y es obligado el uso diario de bloqueador, mantener la hidratación constante y procurar las sombras.

También la exposición indiscriminada al sol ocasiona enfermedades de la piel, incluso cáncer, por lo que se sugiere el uso regular de bloqueador, sombrero, cachucha, sombrilla y de preferencia blusas y camisas de manga larga.

Los especialistas de salud pública como el IMSS advierten que las personas con mayor riesgo de sufrir afectaciones son quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, bebés y adultos mayores. Otro grupo de gran riesgo son quienes laboran a la intemperie, como los trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes y voceadores, ya que permanecen largo tiempo bajo los rayos solares.

De igual forma se debe considerar el cuidado de los alimentos ya que la descomposición de los mismos se acelera si no son debidamente resguardados y al ingerirse en esas condiciones puede ocasionar enfermedades gastrointestinales, que fácilmente pueden llevar a una deshidratación.

La advertencia es aún más fuerte para los habitantes de la Zona Norte de Coahuila donde el calor es más intenso y con facilidad se puede llegar a sensación térmica de 50 grados centígrados.