En la frontera el salario mínimo es simbólico

Trabajadores de Piedras Negras ya ganan el doble de salario mínimo: Canaco

Piedras Negras, Coah. -Los casi 20 mil trabajadores del comercio de servicios y turismo de Piedras Negras, ganan más de dos salarios mínimos al día, por ello no impactaría la disposición del presidente de la república electo, Andrés Manuel López Obrador, que para el 1 de enero del 2019 se eleva al doble el salario mínimo.

Héctor Alonso de Hoyos Barrientos, presidente de la Cámara de Comercio de Piedras Negras, dijo que la remuneración a los empleados del comercio organizado, es mayor de lo que es el salario mínimo.

Indicó que en esta frontera el salario mínimo es simbólico, pero en la práctica se paga mucho más al trabajador por su jornada laboral, y aseguró que nadie puede vivir con 88 pesos diarios, por ello se paga al menos 200 pesos por día.

Por ello el trabajador de esta frontera no se le reflejará alza en el salario, pues actualmente gana 2.4 salarios mínimos, y una vez entre el nuevo tabulador, (alrededor de 180 pesos) se le pagará solo 1.1 salarios.

Lo que estaría pendiente analizar es el impacto en créditos hipotecarios, multas y otros rubros que calculan sus importes en veces salarios mínimos, concluyó.