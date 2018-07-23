En lo que va del año 17 indocumentados han muerto en esta frontera

EAGLE PASS, TEXAS. - Diecisiete indocumentados muertos entre Del Río y Eagle Pass, reporta la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2018.

La mayoría de las muertes están relacionadas con las altas temperaturas registradas en esta temporada, que provocan el llamado “golpe de calor”, un aumento del 46 por ciento por esta causa.

La incidencia, de acuerdo al jefe de sector Félix Chávez, las muertes representan un 70 por ciento con respecto al año fiscal anterior.

La Patrulla Fronteriza alerta a los inmigrantes sobre las temperaturas de más de 100 grados.

En algunos casos, como ocurrió el pasado 19 de julio, se rescató a un inmigrante guatemalteco, que había quedado inconsciente después de huir de los agentes en el calor extremo.

Los agentes detectaron a varias personas en un rancho, remoto al sur de Eagle Pass, rescataron a cuatro personas, uno de los cuales estaba inconscientes.

Fue trasladado al Centro Médico Regional de Fort Duncan para una evaluación adicional y luego dado de alta y trasladado a la Estación de Patrulla en la frontera, para su deportación.