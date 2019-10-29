Enfermero viola a hijastra de 11

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se realiza una investigación por una supuesta violación cometida en agravio de una menor de 11 años, el presunto responsable es su padrastro de nombre Javier "N" quien es enfermero de la clínica 11 del IMSS, los hechos se suscitaron en la colonia Villa Real.

La denuncia fue formalizada por la madre de la niña quien compareció ante el Ministerio Público, por lo que ya se integra una carpeta de investigación.

La dama dijo, que no había querido reportar nada por temor, declaró que la violación se registró hace tres semanas aproximadamente en su domicilio ubicado en la colonia Villa Real.

Su pareja de nombre Javier N de 32 años, quien se desempeña como enfermero de la clínica 11 del IMSS en Piedras Negras, este sujeto violó a su hija, pero decidió callar por miedo a represalias en contra de ella y de la pequeña.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento, por lo que se realizan las primeras indagaciones.

Así mismo, el médico legista de la Fiscalía General del Estado revisará a la niña para verificar si existe la violación.

Cabe mencionar que ya es la cuarta vez que el sujeto viola a su hijastra, por lo que se están recabando medios de prueba por parte del Ministerio Público.

Al momento el presunto responsable no ha sido detenido pero está plenamente identificado, por lo que se podría solicitar un mandamiento de captura para ser presentado ante un juez de control y enfrentar un proceso judicial por el delito de violación.