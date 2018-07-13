Entregan apoyos agrícolas a productores de Centro-Desierto

San Buenaventura, Coahuila.- En beneficio de los productores de la Región Centro-Desierto se efectuó la entrega de apoyos agrícolas, entre los que destacan para aquellos que tuvieron daños por granizo en cultivos de trigo.

Por instrucción del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) se realizó la entrega de recursos para implementos agrícolas, remolques, cercos, bebederos, corrales, líneas de conducción de agua, siembra de semilla de pasto, plantación de nopal y desazolves de abrevaderos para varios ejidos.

El titular de la SDR, José Luis Flores Méndez, expuso que la inversión de los apoyos entregados es de alrededor de 14 millones de pesos, y corresponden a los programas de concurrencia estatal y municipal, de Infraestructura para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA).

Así como a los de Extensionismo Rural, de Cambio Climático, del Seguro Catastrófico y la entrega de sementales del Programa de Mejoramiento Genético 2018.

Destacó el apoyo a todos los productores del campo coahuilense, a quienes les reiteró el apoyo y respaldo del gobernador Riquelme Solís, por lo que los exhortó a seguir trabajando por un estado fuerte.

En el evento realizado en San Buenaventura estuvo acompañado por el Delegado de la Sagarpa, Jorge Alberto Flores Berrueto; la presidenta municipal de San Buenaventura, Gladys Ayala Flores; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Olegario Ramón Lozoya, y el presidente de la Asociación Ganadera de San Buenaventura, Carlos Mario Villarreal.

También se contó con la presencia del Rector de la UAAAN, Jesús Rodolfo Valenzuela García; del coordinador de SINIIGA, Luis Gutiérrez Garza, y de los alcaldes de Abasolo, Candela, Castaños y Escobedo: Herlinda García Treviño, Marcos Amador Garza González, Enrique Soto Ojeda y Dulce Belén de la Rosa Segura, respectivamente.

Cómo los Alcaldes de Frontera, La Madrid, Monclova, Nadadores y Sacramento: Florencio Siller Linaje; Andrés Fernando Vázquez Garza; Jesús Alfredo Paredes López; Abraham Segundo González Ruiz y Silvia Berenice Ovalle Reyna respectivamente.