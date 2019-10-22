Entregan apoyos de “68 y más”

Alrededor de tres mil beneficiarios recibieron este lunes el pago del programa “68 y Más” del bimestre septiembre- octubre, del área urbana, informó la subdelegada del gobierno federal, Rocío Domínguez Vital, quien dijo que en días pasados se concluyó el pago a los beneficiarios rurales.

Indicó que en este quinto bimestre se entregó un apoyo de dos mil 50 pesos para los tres mil beneficiarios, mil 625 de ellos de Piedras Negras.

En este sentido, la entrevistada señaló que se buscará que se incremente el padrón de beneficiarios en el último bimestre que será noviembre- diciembre, el cual se lleva a cabo en las instalaciones del DIF Municipal.

Posteriormente Domínguez Vital dijo que hasta el momento no se ha tenido ninguna problemática o queja por parte de los beneficiarios como a inicios de año, donde se registraron algunos problemas con las tarjetas.

Finalmente dijo que cada bimestre se ha incrementado el padrón de “68 y Más”, por lo que los beneficiarios han estado gustosos, ya que no han tenido problemas para cobrar sus pagos.