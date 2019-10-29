Entregan esta semana resultado de peritaje

En la presente semana estará listo el resultado del peritaje de tránsito terrestre sobre el accidente registrado en el sector Fuentes donde murió Mario Alberto Caballero de la Garza al ser embestido por una camioneta a bordo de un triciclo.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, señaló que se estará recibiendo el resultado de dicho peritaje para resolver el caso.

Indicó que hace dos semanas aproximadamente se envió un oficio al departamento de Servicios Periciales para que realizara dicho peritaje.

Comentó que el accidente se suscitó a principios de octubre sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez.

Refirió que la unidad que embistió al vendedor ambulante fue una Nissan X-Trail color verde con placas del estado de Texas, la cual era conducida por Juan Francisco Galván.

Argumentó que con el resultado del peritaje de tránsito terrestre se resolverá el caso, ya que se va a establecer quien aparece como responsable, debido a que el conductor de la unidad no aceptaba la culpabilidad al comparecer ante el Ministerio Público días después de haberse suscitado el accidente.

Manifestó que se tiene un video en donde se observa el momento del percance, pero es necesario contar con dicho peritaje.

Mencionó que de resultar responsable el conductor de la camioneta se procederá a judicializar el caso y de resultar responsable el vendedor ambulante ya fallecido, la carpeta de investigación quedará concluida.