Entregará Protección Civil trípticos con recomendaciones

En los próximos días, Protección Civil comenzará a entregar trípticos con recomendaciones a la población ante la temporada invernal, que de acuerdo con Francisco Contreras Obregón habrá más días con temperaturas bajo cero.

El tríptico ilustrará a los ciudadanos sobre la manera adecuada para la instalación de calentadores de gas y aparatos eléctricos de calefacción, con el ánimo de evitar incendios o incluso explosiones.

Mientras tanto, el director de control de riesgos del municipio, exhortó a las familias a abrigarse bien y a cuidar a los adultos mayores y menores, para evitar enfermedades ante los cambios bruscos de temperatura comunes en esta Región Norte del Estado.

Sobre el clima actual, abundó que el frente frío número 9 y la masa de aire que lo impulsa, están provocando drásticos descensos de temperatura en toda la mesa del norte, y vientos de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora.

En ese sentido recomendó a las personas que van a salir al campo o a las montañas en este fin de semana, a que extremen precauciones, debido a las temperaturas bajo cero que se están presentando desde estos días.

Con respecto al clima de este fin de semana, dijo que serán días soleados pero con temperaturas bajas.