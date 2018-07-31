Entregarán útiles escolares a niños de educación básica

Además de los libros de texto, la Subdirección de Servicios Educativos repartirá un paquete de útiles escolares a cada estudiante de preescolar, primaria y secundaria.

Aarón Rodríguez de Lara confirmó el arribo de cuatro camiones a las oficinas educativas este fin de semana.

“Los vamos a entregar a cada director de escuelas primarias, y ellos a su vez lo harán a cada alumno, una vez que regresen a clases”, señaló.

Dijo que los paquetes incluyen juegos de geometría, lápices, borradores, sacapuntas, cuadernos y plumas, entre otros.

Rodríguez de Lara comenzó el recorrido en Acuña, luego Jiménez y luego el resto de los municipios, incluyendo Piedras Negras.

El inicio de clases está programado para el lunes 20 de agosto, en los tres períodos, de 185, 195 y 200 días.

Además, del 6 al 17 de agosto se llevará a cabo un período de planeación para maestros.