Erogará 8 millones de pesos en aguinaldos el municipio

El municipio, pagará 8 millones de peso, en el pago de los aguinaldos, y la prima vacacional de los trabajadores, y empleados del ayuntamiento de Piedras Negras este fin de año, así lo informó el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo.

Dijo que como en años anteriores desde el primer semestre del año se deja en reserva el recurso que tiene que ver con el gasto de fin de año, y la prima vacacional que les corresponde a los trabajadores.

Comento que será una derrama entre los siete y ocho millones de pesos, mismos que ya están en la cuenta correspondiente, para que en la primera quincena del mes de diciembre se esté cumpliendo con esa prestación.

Agregó que serán cerca de 800 trabajadores que estarán recibiendo esta prestación económica, y se hará la entrega en el pago de la primera quince de diciembre, y ahí se verá reflejado el aguinaldo.