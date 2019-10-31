Es Longino Reyes nuevo Subdelegado del IMSS

Oficialmente este miércoles 30 de octubre, el doctor Roberto Longino Reyes Benavides, asumió el cargo de Subdelegado Administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Piedras Negras y la región Cinco Manantiales.

Enrique González Garza hizo el anuncio oficial durante la Feria del Salud realizada en las instalaciones del Centro de Seguridad Social y Capacitación Técnica, ante dependencias de salud y organismos de asistencia social.

“Me es grato anunciar este día al nuevo Subdelegado, quién viene con todas las ganas de impulsar al IMSS a estándares de calidad, eficiencia y productividad”, señaló el ex sub delegado.

Luego agradeció a todos los trabajadores del hospital su apoyo y comprensión, además del trabajo enfocado a mejorar la atención a los derechohabientes.

Por su parte el doctor Reyes Benavides, reconoció los resultados extraordinarios logrados González Garza, demostrando que si se puede mejorar la imagen del Instituto.

“Su capacidad lo llevó a ser promovido a sub delegado en Torreón, una ciudad más importante en cuanto a tamaño y recaudación”, indicó.

Asimismo, asumió este nuevo reto en su carrera profesional.

“De encargado del Hospital, ahora pasamos a gerentes recaudatorios.

“Comprometemos todo el esfuerzo para mantener la calidad de atención a la población derechohabiente”, subrayó.